Pernod Ricard: partenariat digital avec JCDecaux information fournie par Cercle Finance • 07/09/2022 à 08:45

(CercleFinance.com) - Pernod Ricard et JCDecaux annoncent un partenariat digital innovant dans la gestion de données avec le déploiement du Data Portal, outil développé depuis 2015 par l'équipe IT du centre d'excellence data du géant des spiritueux.



'Cette solution permet à une entreprise de centraliser en un point unique l'ensemble des données provenant de différentes entités dans le monde, facilitant ainsi leur utilisation et leur partage', expliquent les deux groupes dont elle servira les objectifs de transformation.



L'alliance collaborative entre Pernod Ricard et JCDecaux permettra d'accélérer le développement de nouvelles fonctionnalités et technologies autour de la donnée. Elle pourra par la suite s'ouvrir à d'autres entreprises non concurrentes.