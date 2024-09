Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pernod Ricard: partenaire officiel du PSG jusqu'en 2028 information fournie par Cercle Finance • 02/09/2024 à 09:44









(CercleFinance.com) - Le géant français des spiritueux Pernod Ricard a annoncé lundi la signature d'un accord avec le club de football Paris Saint-Germain, dont il deviendra le partenaire officiel pendant une durée de quatre ans.



Le groupe, qui fournit depuis plus de dix ans les programmes d'hospitalité du PSG, deviendra désormais son fournisseur exclusif de champagne et de spiritueux, et ce jusqu'en 2028.



Dans un communiqué, le propriétaire de la vodka Absolut, du whisky Jameson et du champagne Mumm, souligne que cet accord mondial, qui exclut toutefois la France, englobera l'ensemble de ses marques.



Les détails financiers de l'accord n'ont pas été précisés, mais ce partenariat débutera dès la saison 2024/2025 actuellement en cours.





Valeurs associées PERNOD RICARD 129,30 EUR Euronext Paris +0,39%