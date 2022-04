Pernod Ricard: Oddo relève son objectif de cours information fournie par Cercle Finance • 29/04/2022 à 12:48

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de ' surperformance ' sur le titre Pernod-Ricard et relève son objectif de cours de 164 à 217E.



Malgré l'enchaînement des facteurs de volatilité, la polarisation des valorisations perdure au sein du secteur Food/Spiritueux et HPC tant en Europe qu'aux Etats-Unis.



'Ce qui favorise la valorisation en PER des groupes stratégiquement concentrés sur une bataille (spiritueux) avec une empreinte opérationnelle diversifiée (gammes, marques, canaux, segments, pays) qui leur apporte une agilité structurelle', note l'analyste.



'Notre objectif de cours est relevé à 217 E et repose sur un PER 23e cible de 25x. Cette approche simple est confortée par un DCF qui ressort à 217 E avec l'intégration des nouvelles données de marché (CMPC de 6.5%) et une hypothèse de croissance perpétuelle de 2.8%', souligne Oddo qui a confiance dans la capacité de Pernod Ricard à générer une dynamique de croissance rentable et résiliente : 'CA à +6%, EBIT courant à +7% et BPA courant à +8% par an à partir de 2022 et après l'effet de rattrapage de l'exercice 2021 qui devrait permettre au groupe de générer un BPA à +30% (CA à +20% et EBIT courant à +22% dont +16.8% en lfl)'.



La publication du troisième trimestre pourrait inciter à quelques ajustements. Mais la révision devrait être relativement marginale grâce à la contribution des effets devises qui sont désormais attendus à +110 ME sur l'EBIT courant.



Enfin le quatrième trimestre est attendu plus faible en raison des effets de base de comparaison plus élevés et des confinements stricts en Chine.



Une progression de la MOP est anticipée avec les effets de levier de la topline qui compenseront la hausse des investissements opérationnels. 'Notre estimation sur 2022 fait ressortir une hausse de 50 pb de la MOP (effets FX inclus) avec -80 pb au S2 après la forte hausse (+150 pb) générée au premier semestre', termine l'analyste.