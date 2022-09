Pernod Ricard: Oddo réitère son conseil sur le titre information fournie par Cercle Finance • 06/09/2022 à 11:49

(CercleFinance.com) - Oddo confirme son opinion Surperformance avec un objectif de cours de 217E sur Pernod Ricard.



' Le titre Pernod Ricard, avec un PE 23e proche de 20x, reste le core holding le plus accessible de notre couverture alors que les perspectives nous permettent d'anticiper une croissance forte des résultats qui est relativement sécurisée malgré le contexte macroéconomique incertain ', note l'analyste.



Si la direction n'a pas donné d'indications chiffrées sur les perspectives de l'exercice en cours, Oddo relève que ' la tonalité était très confiante et les indications qualitatives sont très rassurantes '.



Les anticipations opérationnelles d'Oddo restent globalement inchangées avec une croissance organique de 5.8% du CA et de 6.1% de l'EBIT courant. ' Combiné avec un impact devises de +4.8% sur l'EBIT courant, nous anticipons une hausse de 11% de l'EBIT courant et de 13% du BPA dilué courant (baisse du coût de la dette et buyback) ', poursuit l'analyste. Et de préciser : ' Il est crédible de penser que les attentes peuvent graduellement se relever trimestre après trimestre. '



Sur 2023, Oddo anticipe une croissance de 11.1% du RO courant dont +6.1% en lfl et 4.8% d'impact devises. ' Si certains peuvent être déçus par l'absence d'objectif explicite de progression de la MOP courante sur 2023, ce n'est pas notre cas ', ajoute l'analyste. ' Nous estimons qu'il est habile de la part du management de privilégier la croissance à la hausse de la rentabilité dès lors que l'environnement devises est porteur. '