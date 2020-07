Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pernod Ricard : objectif de ROC relevé pour l'exercice Cercle Finance • 23/07/2020 à 08:03









(CercleFinance.com) - Le géant des spiritueux Pernod Ricard indique relever sa prévision de résultat opérationnel courant (ROC) pour l'exercice 2019-20, pour en anticiper désormais une décroissance interne d'environ 15%, au lieu de 20% comme estimé en mars dernier. Outre une forte discipline sur les coûts, il explique avoir observé, par rapport à ses hypothèses de mars concernant la pandémie de Covid-19, une meilleure résilience du Off-trade, en particulier aux Etats-Unis et en Europe de l'Ouest.

Valeurs associées PERNOD RICARD Euronext Paris +3.03%