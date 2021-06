Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pernod Ricard : objectif de ROC relevé pour 2020-21 Cercle Finance • 23/06/2021 à 08:17









(CercleFinance.com) - Pernod Ricard annonce anticiper désormais une croissance organique du résultat opérationnel courant pour l'exercice 2020-21 d'environ 16%, à comparer à un objectif de croissance interne du ROC d'environ 10% présenté le 22 avril dernier. Le géant des spiritueux souligne un rythme de reprise plus soutenu que prévu, le Off-trade restant résilient alors que la demande dans le On-trade s'accélère, et une gestion des ressources dynamique, avec un ratio d'investissements publi-promotionnels d'environ 16%. Ainsi, le ROC 2020-21 devrait, à périmètre et change constants, être globalement en ligne avec celui de 2018-19, 'malgré des ventes toujours affectées par les restrictions dans le On-trade et le Travel Retail, et des coûts de structure encore sous leurs niveaux normatifs'.

Valeurs associées PERNOD RICARD Euronext Paris +1.97%