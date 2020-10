Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pernod Ricard : nouveau siège pour la Fondation d'entreprise Cercle Finance • 15/10/2020 à 07:25









(CercleFinance.com) - Pernod Ricard annonce que sa Fondation d'entreprise, héritière de la fondation Ricard créée il y a 22 ans, dont la vocation est de 'soutenir la jeune scène française contemporaine', ouvrira ses portes au public le samedi 6 février 2021. Ce nouvel espace pluridisciplinaire se situe au 1 Cours Paul Ricard à Paris, à la proue du nouveau siège mondial du groupe de spiritueux. Il dispose d'un espace principal d'exposition de 300m2, mais aussi d'un auditorium de 130 places et d'un hall modulable. La Fondation Pernod Ricard opèrera comme 'une plateforme au service et au contact direct des artistes afin de faire rayonner cette jeune scène, ici et ailleurs en utilisant notamment plus fortement les ressources offertes par un groupe mondial aux 86 filiales'.

Valeurs associées PERNOD RICARD Euronext Paris -0.28%