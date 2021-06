Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pernod Ricard : nouveau record absolu au-delà de 187E Cercle Finance • 23/06/2021 à 09:12









(CercleFinance.com) - Pernod Ricard ouvre un 'gap' au-dessus de 180,45E et inscrit un nouveau record absolu au-delà de 187E. La sortie par le haut du 'flag' 171/181E induisait un objectif de 191E qui sera matérialisé au cours des prochaines heures. Le titre semble ainsi échapper au scénario du double-top historique sous 180/181E (4/9/2019 et 1er juin 2020).

Valeurs associées PERNOD RICARD Euronext Paris +1.97%