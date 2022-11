Pernod Ricard noue un partenariat avec le programme britannique Professional Bar Training

(AOF) - Pernod Ricard a annoncé un partenariat avec le programme britannique Professional Bar Training (PBT), afin de donner jour à la toute première formation agréée en ligne, spécialement développée pour permettre aux professionnels du bar dans le monde de faire évoluer leur carrière. Conçus par l'agence britannique Strange Hill, les cours du PBT sont reconnus par la Confederation of Tourism and Hospitality et certifiés par l'Ofqual, organisme officiel de réglementation des examens et des qualifications professionnelles au Royaume-Uni.

Ces cours peuvent être suivis partout et à tout moment, permettant aux professionnels du bar de les adapter aux horaires de travail parfois complexes dans l'industrie du bar, tout en améliorant leurs connaissances et en continuant à développer leur carrière.

Le PBT propose actuellement deux cursus : un certificat professionnel de bartending de niveau 2, et un diplôme national professionnel de gestion de bar de niveau 4. Le niveau 2, destiné aussi bien aux nouveaux acteurs du secteur qu'aux professionnels ayant jusqu'à deux ans d'expérience, est ouvert à toutes les personnes souhaitant devenir barman professionnel.

La formation de niveau 4, conçue pour aider les barmen à évoluer vers la gestion d'un établissement, s'adresse à celles et ceux qui ont passé l'examen de niveau 2 ou qui disposent d'une qualification équivalente (par ex. : le Wine and Spirits Education Trust) et disposent d'au moins deux années d'expérience significatives dans le secteur. Le niveau 4 permet également aux diplômés d'être admis en deuxième année de cursus hôtelier, proposé par de nombreuses universités.

En outre, la plupart des cours de barman portant uniquement sur la connaissance des boissons et leurs techniques de préparation, le PBT couvre quant à lui des thématiques aussi importantes que la législation sur les licences, la vente et le marketing, ainsi que la gestion financière. Il intègre également pleinement les enseignements de Bar World of Tomorrow, une formation gratuite sur les pratiques durables et responsables du monde du bar, développée par Pernod Ricard en collaboration avec le collectif Trash et l'association Sustainable Restaurant.

Suite au récent lancement du PBT, plus de 1 000 étudiants venus du Royaume-Uni, d'Inde, de Suède, de France, des États-Unis, des Émirats Arabes Unis, d'Irlande, d'Australie, de Singapour ou encore de Chine sont déjà inscrits au programme.

Points clés

- Numéro 2 mondial, derrière Diageo, des vins et spiritueux, né en 1975 de la fusion entre Pernod, fondé en 1805, et Ricard, en 1932 ;

- Activité de 10,7 MdsE, équilibrée entre l’Europe (29 % des ventes), les 2 Amérique (29 %) et l’Asie (41 %) et apportée à 63 % par les 13 marques stratégiques internationales, 18 % par les marques stratégiques locales, 6 % par les marques specialty et 5 % par les vins stratégiques ;

- Modèle d'affaires fondé sur une organisation décentralisée entre le siège, 6 sociétés de marques -The Absolut Company, Chivas Borthers, Martell-Mumm-Perrier-Jouët, Irish Distillers, Havana Club International, Pernod Ricard Winemakers- et 5 sociétés de marché en support des marques internationales et locales ;

- Capital détenu à 14,01 % (+ 20 % des droits de vote) par la famille fondatrice, devant les salariés (1,4 %), Alexandre Ricard, directeur général, présidant le conseil de 14 membres ;

- Structure financière très saine, l’activité générant un flux de trésorerie de 1,8 Md€, avec une dette nette de 8,7 Mds€, soit un ratio dette nette/EBITDA à 2,4 au 30 juin 2022.

Enjeux

- Plan stratégique « Transform & Accelerate » avec 4 accélérateurs -positionnement dédié pour chaque marque, services premium et luxes, innovation et accélération digitale ;

- Une mission de cultiver la magie des rapports humains en « préservant pour partager » avec pour ambition de conduire et influencer l’industrie via un modèle de croissance basé sur le digital et l’intelligence artificielle la « conviviality platform » : la collecte et analyse des données au service de l’offre, sur chaque marché du « bon produit au bon moment, au bon consommateur et au bon prix » ;

- Stratégie environnementale « S&R roadmap 2030 » en 4 piliers : la production circulaire avec 50% de réduction des émissions de CO2 d’ici à 2030 ; 100 % d’électricité renouvelable sur les sites de production et 100 % d’emballages recyclables ou compostables d’ici 2025 / préservation des terroirs via des programmes d’agriculture régénératrice, le soutien à + 10 000 agriculteurs et par projets de maintien de la biodiversité et de réutilisation des eaux / la valorisation de l’humain avec 0 écart de salaire Hommes / Femmes atteint en 2022 ; la consommation responsable, plus de 134 M personnes touchées par la campagne « buvez plus… d’eau ».

- Segment peu dépendant de la consommation des ménages, d'où montée en puissance dans les pays matures avec de fortes positions dans les alcools blancs, rhums et anisés (Ricard, n° 1 mondial), les whiskies et liqueurs (n° 2), les cognacs, brandies et amers (n° 3 ) ;

- Fort « pricing power » donnant visibilité aux bénéfices et préservation des marges.

Défis

- Forte saisonnalité : 2/3 de l'activité réalisés au premier semestre (juillet-décembre), 1/4 en décembre et sensibilité des bénéfices aux ventes en Asie et dans les Amériques ;

- Guerre Russie-Ukraine : arrêt des exportations vers la Russie ;

- Exercice record en 2021-22 avec plus de 10 mds € de chiffre d’affaires ;

- Mise en œuvre rapide de la transformation digitale et bons avantages concurrentiels pour l’atteinte des objectifs de moyen-terme 2023-2025

- Dividende 2021-2022 de 4,12€ (+32 %) et programme de rachat d’actions de 500 à 750 M€ sur 2022-2023

