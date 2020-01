Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pernod Ricard : mesures contre l'alcool chez les mineurs Cercle Finance • 29/01/2020 à 11:40









(CercleFinance.com) - Pernod Ricard, conjointement avec les plus grands producteurs mondiaux de bières, vins et spiritueux réunis au sein de l'IARD, annonce la mise en place d'actions, partout dans le monde, visant à combattre la consommation d'alcool des mineurs. La mesure la plus emblématique concerne l'apposition d'un logo ou d'une mention écrite de l'âge légal requis sur les étiquettes de toutes les boissons alcoolisées produites par Pernod Ricard et les membres de l'IARD d'ici 2024. Parmi les autres mesures, les membres de l'IARD s'engagent aussi à ne pas proposer aux mineurs d'extensions sans alcool de leurs marques et à renforcer les barrières digitales empêchant les mineurs de voir des contenus liés à l'alcool sur les réseaux sociaux.

