Pernod Ricard : menace le support annuel des 177E information fournie par Cercle Finance • 09/05/2022 à 12:40









(CercleFinance.com) - Pernod Comble le 'gap' des 178,2E du 15 mars et menace dans la foulée le support annuel des 177E (7 et 14 mars): le prochain objectif deviendrait le 'plus bas' des 172,2E (du 8 mars).





Valeurs associées PERNOD RICARD Euronext Paris -2.87%