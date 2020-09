PERNOD RICARD lève deux milliards de dollars sur le marché obligataire américain

(AOF) - Pernod Ricard a réalisé une émission obligataire d'un montant total de deux milliards de dollars comprenant trois tranches Long 7 ans, Long 10 ans et 30 ans. L'émetteur de ces obligations est Pernod Ricard International Finance LLC, filiale détenue à 100% par Pernod Ricard SA, le garant de ces obligations. Les conditions de marché favorables et la réaction positive des investisseurs à l'annonce de l'émission ont permis à Pernod Ricard de placer ces obligations à un coupon moyen de 1,79% et une maturité moyenne de 14,5 ans.

Cette transaction permet ainsi à Pernod Ricard d'allonger la maturité moyenne de sa dette obligataire de 6 ans à 7,2 ans.

Le produit net de cette émission obligataire sera affecté aux besoins généraux de la société, et notamment au remboursement partiel ou total des 500 millions de dollars d'obligations arrivant à échéance en avril 2021, portant intérêt au taux annuel de 5,75%, et des 1 500 millions de dollars d'obligations arrivant à échéance en janvier 2022, portant intérêt au taux annuel de 4,45%.

La différence significative de coupon entre les obligations nouvellement émises et la dette existante à rembourser permettra de générer des économies d'intérêts sur les années à venir.

Ce retour sur le marché obligataire américain s'inscrit dans le cadre de la stratégie financière de Pernod Ricard qui a notamment pour objectif de gérer proactivement les remboursements de la dette dont les échéances sont proches afin de réduire le coût moyen de financement tout en allongeant la maturité moyenne de la dette.

AOF - EN SAVOIR PLUS