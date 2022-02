Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pernod Ricard: les rachats d'actions se poursuivent information fournie par Cercle Finance • 18/02/2022 à 09:35









(CercleFinance.com) - Pernod Ricard a annoncé vendredi la signature avec un prestataire de services d'investissement d'un contrat portant sur l'acquisition de ses propres actions pour un montant maximum de l'ordre de 300 millions d'euros.



Ces rachats - qui s'inscrivent dans le cadre de son programme de rachat d'actions en cours - seront réalisés sur une période s'ouvrant aujourd'hui et susceptible de s'étendre jusqu'au 1er avril.



Le prix des actions achetées dans le cadre de ce mandat ne pourra pas excéder la limite de 280 euros par action fixée par l'assemblée générale de l'an dernier, précise le groupe de spiritueux.



Pernod Ricard avait précédemment dévoilé un programme de rachat d'actions de 750 millions d'euros au titre de son exercice 2021/2022, dont 250 millions d'euros ont déjà été exécutés sur son premier semestre.



L'action Pernod Ricard était en hausse de 1,6% vendredi matin à la Bourse de Paris, à comparer avec un gain de près de 0,4% pour l'indice CAC 40.





Valeurs associées PERNOD RICARD Euronext Paris +3.04%