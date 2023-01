Pernod Ricard: les prévisions de CA de Credit Suisse information fournie par Cercle Finance • 05/01/2023 à 11:43

(CercleFinance.com) - Credit Suisse s'attend à un chiffre d'affaires organique au 2ème trimestre et sur l'exercice en croissance de +9,2% et +10,1% (contre un consensus Visible Alpha de +7,5/+9,1%), soutenu par des prix solides, des tendances résilientes en Europe et la réouverture de certaines régions d'Asie, qui compensent les tendances décevantes aux Etats-Unis et en Chine.



Sur le continent américain (CSe +6,4% de ventes organiques au 2ème trimestre), Credit Suisse s'attend à une croissance de +5% aux Etats-Unis. En Asie et dans le reste du monde (CSe Q2 +13,7%), l'analyste vise une croissance à un chiffre en Chine. ' Cependant, ceci est compensé par la poursuite d'une forte croissance en Inde, en Afrique/Moyen-Orient ' souligne le bureau d'analyses.



Credit Suisse a récemment relevé son avis sur le titre à surperformance avec un objectif de cours de 230 E.



' Notre croissance organique du chiffre d'affaires et de l'EBIT de +8,9% et 9,4% pour l'exercice 2023 est inchangée, et se compare au consensus +7,4%/+7,5%. Nous n'apportons pas de changements significatifs aux estimations ; notre BPA est de +4% par rapport au consensus ' indique Credit Suisse.