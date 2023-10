Pernod Ricard: les nouvelles prévisions des analystes information fournie par Cercle Finance • 03/10/2023 à 14:29

(CercleFinance.com) - Jefferies maintient son conseil 'achat' sur Pernod Ricard malgré un objectif de cours abaissé de 230 à 220 euros, anticipant une baisse organique des ventes de 3,6% pour le premier trimestre comptable, conformément au message des derniers résultats annuels.



Il réduit son estimation de BPA annuel de 3% pour refléter un effet de changes défavorable et des hypothèses plus prudentes de ventes et d'EBIT organiques (à +4,1% et +5,6%) 'compte tenu de la normalisation après le super-cycle pandémique'.



Jefferies déclare toutefois 'continuer d'apprécier l'équilibre attractif entre le chiffre d'affaires et la prise de conscience croissante des coûts', et considérer le titre comme 'peu coûteux pour sa qualité'.



Barclays a renouvelé pour sa part vendredi sa recommandation 'sous-pondérer' et son objectif de cours de 168 euros sur le titre Pernod Ricard, déclarant anticiper un début d'exercice difficile pour le groupe de spiritueux.



'Nous nous attendons à ce que l'accès de faiblesse de court terme que connaissent tout particulièrement les Etats-Unis et la Chine pénalise les résultats du premier trimestre de l'exercice 2023/2024', souligne le broker.



Dans sa note de recherche, Barclays indique ainsi prévoir une décroissance organique des ventes de 1,7% de la société sur le trimestre qui s'achève, le premier de son exercice fiscal.



Pernod Ricard publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre 2023/2024 le 19 octobre prochain.



Tout en maintenant sa recommandation 'conserver' sur Pernod Ricard, Stifel abaisse de son côté son objectif de cours de 202 à 185 euros, dans le sillage d'une réduction de 5% en moyenne de ses estimations de BPA 2024-26 pour le groupe français de spiritueux.



'L'exercice 2024 a commencé sur une note faible sur fond de prudence chez les grossistes, qui prennent moins de stocks en raison de la faiblesse macroéconomique et des pressions sur les revenus disponibles des ménages', pointe le broker.



Stifel s'attend à ce que le premier trimestre mette de la pression sur la perception par les investisseurs des objectifs annuels, mais pas à ce que Pernod Ricard modifie ses perspectives annuelles, qui dépendront d'une accélération au second semestre comptable.