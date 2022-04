Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pernod Ricard : le pullback sous 203,5E s'accélère information fournie par Cercle Finance • 13/04/2022 à 11:05









(CercleFinance.com) - Pernod Ricard s'enfonce sous 192E: le pullback sous 203,5E s'accélère et le comblement du 'gap' des 190,3E du 29 mars semble imminent.

Le prochain support moyen terme se situerait à 186,4E, le plancher du 24 mars et du 14 février en intraday.





