Pernod Ricard : le pullback sous 190E s'accélère information fournie par Cercle Finance • 06/05/2022 à 18:05









(CercleFinance.com) - Pernod Ricard, affecté par la chute de -8% de Remy Cointreau (baisse des ventes en Asie) chute de -6% : le pullback sous le support des 190E s'accélère et le 'gap' des 178,2E du 15 mars pourrait être rapidement comblé, au risque de retracer dans la foulée le support annuel des 177E (7 et 14 mars) ou le 'plus bas' des 172,2E (du 8 mars).





Valeurs associées PERNOD RICARD Euronext Paris -4.95%