Pernod Ricard : le numéro deux mondial a de l’ambition

Pernod Ricard mise sur le développement de la consommation de whisky en Chine où le baijiu (alcool blanc) domine le marché. Le groupe a inauguré dans le pays une distillerie de Whisky. (© Pernod Ricard)

Le groupe de vins et spiritueux met l'accent sur le digital pour gagner des parts de marché. En Bourse, le titre garde du potentiel. Découvrez notre analyse complète et notre conseil boursier sur l'action Pernod Ricard.

L'action Pernod Ricard a été l'une des valeurs françaises les plus en vue de l'année 2021. En s'appréciant de 34,9% sur la période, elle a délivré une performance boursière supérieure de six points à celle du CAC 40.

Déjà, en 2020, au plus fort de la crise sanitaire, elle avait montré une bonne capacité de résistance, affichant un recul de 1,6% seulement, dépassant ainsi l'indice parisien de 5,5 points.

La nouvelle décennie a donc bien commencé pour le numéro deux mondial des vins et spiritueux dont l'ambition, celle des fondateurs Paul Ricard et Jean Hémard, reste toujours aussi vivace : devenir numéro un du secteur en lieu et place de Diageo, dont les ventes annuelles dépassent les 14 milliards d'euros.

Changement de dimension

Pour parvenir à ses fins, le groupe français devra sans doute réaliser une acquisition majeure, comme il l'a déjà fait avec succès dans le passé pour gravir au plus vite les échelons de la hiérarchie mondiale de l'industrie des alcools.

En 2001, Pernod Ricard s'empare d'une partie des grandes marques du canadien Seagram (Chivas Regal, The Glenlivet, Royal Salute et Martell). En 2005, il avale Allied Domecq et récupère Mumm, Perrier-Jouët, Ballantine's, Malibu et Beefeater.

En 2008, le suédois Vin & Sprit, propriétaire de la vodka Absolut, tombe dans l'escarcelle du français. Les années 2000 auront complètement transformé le groupe à coups de milliards d'euros, sous la direction éclairée de Patrick Ricard et de Pierre Pringuet. La décennie suivante voit l'arrivée d'une nouvelle génération de managers avec le tandem formé par Alexandre Ricard et Gilles Bogaert.

Endetté, Pernod Ricard met à profit cette période pour tirer la quintessence de son portefeuille de marques, parmi les plus prestigieuses au monde, tout en optimisant la gestion de ses coûts.

Fin juin 2021, le flux de trésorerie libre dépasse 1,5 milliard d'euros pour un chiffre d'affaires de 8,8 milliards, en croissance de 4,5% sur l'exercice. Lancé en 2018, le plan stratégique, baptisé Transform & Accelerate, est un véritable succès. En trois ans à peine, Pernod Ricard a amélioré sa rentabilité tout en devenant plus agile sur ses différents marchés prioritaires. Cette stratégie centrée sur le consommateur et les moments de convivialité devrait donc se poursuivre dans les prochaines années.

D'autant que les dirigeants du groupe avouent avoir été bien inspirés en appliquant cette feuille de route juste avant la crise sanitaire. Ce plan leur a permis de réallouer plus rapidement les ressources entre les différents canaux de distribution, entre les marques et entre les pays pour contrer avec efficacité les effets négatifs des restrictions sanitaires.

Exercice d'équilibriste

Pour les dirigeants de Pernod Ricard, la voie est étroite. Certes, la consommation de vins et spiritueux est associée aux moments festifs. Mais l'excès de boissons alcoolisées constitue un fléau pour la vie en société (phénomènes de dépendance, comportements violents, accidents de la route, maladies…). Bref, le risque sociétal n'est jamais bien loin pour une entreprise qui produit et distribue de l'alcool. Surtout pour une société cotée en Bourse, dont le respect des critères de responsabilité sociale et environnementale pèse de plus en plus lourd dans l'appréciation des investisseurs.

Développer cette activité relève donc de l'exercice d'équilibriste. Et, à ce jeu-là, le groupe français s'en sort plutôt bien en renvoyant une image d'acteur responsable. Pas question de pousser à la consommation. Bien au contraire. La récente campagne publicitaire invitant les jeunes «à boire plus… d'eau», diffusée dans plusieurs pays, a marqué les esprits. Mais Pernod Ricard ne renonce pas pour autant à faire croître son activité. Sa stratégie consiste à promouvoir un récit flatteur qui prend ses distances avec les standards de la consommation abusive.

La convivialité, le prestige, l'artisanat local… ponctuent la communication du groupe, dont les investissements publi-promotionnels représentent presque 16% du chiffre d'affaires, soit environ 1,4 milliard d'euros en 2021. En outre, la montée en gamme a le mérite de renforcer à la fois l'image de marque et la capacité à augmenter ses prix.

Du potentiel sur la rentabilité

Actif dans plus de 160 pays et doté d'un portefeuille de marques premium couvrant toutes les grandes catégories de vins et spiritueux, Pernod Ricard tente d'optimiser ses investissements pour cibler le mieux possible une clientèle influencée par les tendances et les réseaux sociaux. Ainsi, le groupe analyse en permanence les comportements et les nouvelles pratiques des consommateurs. Bien sûr le commerce en ligne est un enjeu important. Mais pas seulement.

Pernod Ricard a massivement investi dans des systèmes informatiques lui permettant d'exploiter, en utilisant des programmes d'intelligence artificielle, les données disponibles sur Internet et sur les réseaux sociaux. L'objectif étant «de proposer le bon produit, au bon prix, au bon moment et au bon client, à chaque occasion et sur chaque marché.»

Selon de nombreux observateurs, Pernod Ricard pourrait ainsi, dans les prochaines années, améliorer sa profitabilité pour se hisser au niveau de Diageo qui, les meilleures années, dépasse les 30%.

Une décote à combler

Cette stratégie a fait ses preuves durant la crise sanitaire. À fortiori, si un retour à la normale se produit durant l'année qui débute, Pernod Ricard devrait retrouver son rythme de croisière dans les bars et les restaurants ainsi que dans les boutiques d'aéroports. Selon Factset, les analystes anticipent une progression de 11% de la croissance interne pour l'exercice annuel qui s'achèvera en juin et de 6,7% en 2023.

La zone Asie-reste du monde est toujours le principal contributeur à la croissance des ventes. En Bourse, le parcours récent de l'action montre un regain de confiance de la part des investisseurs. Au cours actuel, le titre s'échange 37 fois le flux de trésorerie disponible attendu fin juin, contre 41 fois pour Diageo.

Certes, le leader du secteur mérite sa prime de valorisation. Mais la décote de Pernod Ricard nous semble trop importante compte tenu de l'amélioration de la rentabilité du groupe français. La rentabilité des capitaux devrait grimper à 12,3% en 2022, pour atteindre 14,5% en 2025.

Nous pensons que le titre garde du potentiel tandis que les flux de trésorerie abondants permettent de financer à la fois la croissance et la rémunération des actionnaires. Et pourquoi pas, un jour, une acquisition structurante permettant de réaliser l'objectif des fondateurs.

Achetez. [RI] Objectif : 235 euros.

Profil : dynamique.

Prochain rendez-vous : résultats semestriels, 10 février.

Le saviez-vous sur Pernod Ricard ? Mode et whisky

La marque Chivas a élaboré avec la maison Balmain une nouvelle édition limitée de son blend écossais de 15 ans d'âge. Cette série éphémère, disponible chez les revendeurs haut de gamme, adopte les codes de l'industrie du luxe. Ce partenariat permet à la marque de whisky de renforcer son pouvoir de prix.

Consommation d'énergie

L'activité de distillation représente 85,4% de la consommation totale d'énergie de Pernod Ricard. Pour ses besoins, le groupe utilise essentiellement du gaz naturel (64%), de l'électricité (17%), du charbon (9%) et du fuel (5%).

Bouteille en papier

Fondée en 2019 au Danemark, la société Paboco (Paper Bottle Company) tente de mettre au point une bouteille en papier 100% recyclable. La marque de vodka Absolut a rejoint ce projet qui rassemble notamment L'Oréal, Carlsberg et Coca-Cola.