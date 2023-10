Pernod Ricard: le chiffre d'affaires lesté au 1T par un repli aux Etats-Unis et en Chine

Le chiffre d'affaires de Pernod Ricard a reculé de 8% au premier trimestre de son exercice décalé, sous l'effet de taux de change défavorable et d'un repli de ses ventes aux Etats-Unis et en Chine, mais devrait se redresser d'ici la fin de l'année, indique jeudi le géant français des vins et spiritueux.