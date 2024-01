Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pernod Ricard: lancement de Beefeater 0,0% en Espagne information fournie par Cercle Finance • 18/01/2024 à 15:06









(CercleFinance.com) - Pernod Ricard a annoncé hier le lancement de Beefeater 0,0%, soit la déclinaison sans alcool d'une de ses marques les plus prestigieuses.



' Nous sommes fiers d'apporter à la catégorie sans-alcool des options toujours plus qualitatives, qui permettent de profiter de l'occasion sans faire de compromis sur le goût. Beefeater 0.0%, première déclinaison sans alcool de l'intemporel Beefeater London Dry Gin, reflète tout le caractère de ce grand classique londonien', a commenté Murielle Dessenis, directrice marketing monde gins au sein de The Absolut Group.



Pionnier du sans alcool avec le lancement de Pacific dès 1982, Pernod Ricard ambitionne de devenir un acteur majeur de ce segment en croissance avec des spiritueux véritablement haut de gamme dans toutes les catégories.



Beefeater 0,0% sera lancé initialement en Espagne, où il complètera l'offre Beefeater.







Valeurs associées PERNOD RICARD Euronext Paris -1.61%