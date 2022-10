Pernod Ricard: lance un nouveau spiritueux avec Casa Lumbre information fournie par Cercle Finance • 12/10/2022 à 17:20

(CercleFinance.com) - Pernod Ricard annonce s'associer à Casa Lumbre, créateur des marques de Mezcal Ojo de Tigre et de Whisky Abasolo, et au musicien, acteur et designer Lenny Kravitz pour développer Nocheluna, un spiritueux appartenant à la prometteuse catégorie du Sotol.



Distinct de la tequila et du mezcal, ce spiritueux originaire du désert du Chihuahua (Mexique) présente 'un large spectre aromatique, intense et élégant', assure Pernod Ricard.



Nocheluna a pour ambition de s'imposer comme la référence ultra-premium de la catégorie du Sotol. Son lancement mondial interviendra au cours des prochains mois, à commencer par le marché américain.



Nocheluna est la troisième collaboration entre Pernod Ricard et Casa Lumbre, après le succès de leurs partenariats portant sur le mezcal Ojo de Tigre et le whisky Abasolo.