Pernod Ricard: lance le whisky The Chuan en Chine

(CercleFinance.com) - Pernod Ricard annonce le lancement du whisky pur malt The Chuan, toute première création en Chine.



Pernod Ricard Chine étendra progressivement la distribution de ce spiritueux à l'ensemble du pays par l'intermédiaire de canaux sélectifs.



' L'inauguration de la distillerie The Chuan est l'aboutissement d'une aventure exceptionnelle. Ce spiritueux fera désormais vivre aux amateurs de whisky des expériences aussi nouvelles qu'exceptionnelles ', déclare Alexandre Ricard, Président-Directeur général de Pernod Ricard.



' Notre Groupe, l'un des leaders des spiritueux internationaux, répond ainsi à l'enthousiasme grandissant des consommateurs chinois et à leurs goûts de plus en plus diversifiés. ' a indiqué Jérôme Cottin-Bizonne, Directeur général de Pernod Ricard Chine.





