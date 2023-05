Pernod-Ricard: lance le sotol Nocheluna en Europe information fournie par Cercle Finance • 26/05/2023 à 15:38

(CercleFinance.com) - Lancé à Mexico et New York en 2022, le sotol Nocheluna, a fait ses premiers pas en Europe cette semaine à Paris annonce Pernod Ricard.



Ce spiritueux est originaire du Chihuahua, au Mexique. Le sotol est distillé à partir de la plante du même nom, également appelée dasylirion.



Nocheluna a été élaboré par la société mexicaine Casa Lumbre et par ses partenaires, le maître distillateur Don ' Lalo ' Eduardo Arrieta et le promoteur reconnu du sotol, Ricardo Pico.



Le désert du Chihuahua et ses conditions extrêmes, alternance de journées brûlantes et sèches et de nuits fraîches confère à la sève de la plante ' un profil gustatif à la fois original et complexe ', commente la société.



' Nous sommes ravis de pouvoir faire connaître cette catégorie de spiritueux, qui témoigne des meilleures pratiques environnementales tout en intégrant le savoir-faire traditionnel de Don Lalo ', déclare Ivan Saldaña, associé et responsable de l'innovation chez Casa Lumbre.



Alexandre Ricard, directeur général de Pernod Ricard ajoute : ' Le sotol est un authentique produit issu d'un magnifique terroir et il est temps maintenant pour Pernod Ricard de le faire connaître au monde entier. '