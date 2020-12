Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pernod Ricard : lance la campagne digitale 'Drink Wise' Cercle Finance • 21/12/2020 à 17:45









(CercleFinance.com) - Pernod Ricard annonce le lancement sur l'ensemble de ses réseaux sociaux d'une campagne digitale baptisée ' Drink Wise '. L'ambition est de sensibiliser l'ensemble des parties prenantes - et en premier lieu les consommateurs - à la consommation responsable d'alcool à l'occasion des fêtes de fin d'année. 'Le but est de véhiculer des messages de prévention simples et efficaces en adoptant des codes de communication qui correspondent à ceux des réseaux sociaux.', indique Camille de Potter, à la tête du département 'Strategy and Prevention' chez Pernod Ricard. Pendant l'été 2020 Pernod Ricard avait déjà partagé sur la plateforme EducateAll un programme de formation digitale consacré à l'alcool et la consommation responsable, accessible gratuitement par tous en ligne.

