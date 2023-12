Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pernod Ricard: la dégradation de HSBC laisse des traces information fournie par Cercle Finance • 12/12/2023 à 11:15









(CercleFinance.com) - Le titre Pernod Ricard poursuit son repli mardi à la Bourse de Paris, toujours pénalisé par l'abaissement de recommandation des analystes de HSBC, qui sont passés hier à 'alléger' sur la valeur.



A 11h00, l'action du géant des spiritueux recule de 0,2% alors que l'indice CAC 40 avance de 0,4% au même moment.



Pernod avait déjà trébuché de 1,4% hier dans le sillage de la dégradation de HSBC, qui estime que les estimations du consensus ne reflètent pas la dure réalité de l'environnement de marché actuel.



'Concernant l'exercice 2023/2024, nous pensons que l'entreprise va éprouver des difficultés à atteindre les prévisions de chiffre d'affaires établies par le consensus au vu de la faiblesse du marché américain et d'un effet de base défavorable en Europe lié à la sortie du marché russe', explique le bureau d'études.



Les analystes considèrent par ailleurs que l'ambition du groupe consistant à améliorer ses marges va être mis à rude épreuve au regard de la conjoncture actuelle.



'Nous apprécions toujours le portefeuille de marques de Pernod, mais nous envisageons un potentiel de baisse pour les mois qui viennent', avertit HSBC.



Son opinion passe ainsi de 'conserver' à 'alléger', avec un objectif de cours ramené de 185 à 142 euros, laissant entrevoir un potentiel baissier de l'ordre de 10%.





Valeurs associées PERNOD RICARD Euronext Paris -0.10%