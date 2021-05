PERNOD RICARD : "je serai à la réouverture des terrasses", assure Alexandre Ricard

(AOF) - Certes, Alexandre Ricard, PDG de Pernod Ricard, prêche pour sa paroisse. Mais, comment lui donner tort ? Dans une tribune signée dans les colonnes du Figaro, le dirigeant exprime une pensée émue pour ces bars, cafés et restaurants particulièrement touchés par la pandémie. Après une année qui aura vu leurs revenus drastiquement amputés,nombre d'entre eux ne pourront se relever d'une si longue inactivité, redoute-t-il. "Et je n'oublie pas en ce jour particulier la dramatique incertitude dans laquelle demeurent les établissements de nuit", précise Alexandre Ricard.

D'un point de vue industriel, le patron du numéro deux mondial des vins et spiritueux rappelle que la hausse de la consommation à domicile n'a pas compensé l'inactivité des bars, des cafés et des restaurants. "Preuve si cela était nécessaire que boire un verre ou " se faire une terrasse " traduit, en premier lieu, la soif de socialiser", souligne Alexandre Ricard.

"En attendant de regagner leur pleine capacité, ce sont des milliers d'établissements et de professionnels qui s'ouvrent à nous, aussi impatients de nous accueillir que nous sommes de les retrouver, tels des amis avec lesquels nous n'avons jamais cessé de converser mais dont nous avons éprouvé la distance et l'absence", écrit le dirigeant.

Ce 19 mai 2021, comme beaucoup d'entre nous, Alexandre Ricard sera à la réouverture des terrasses.

Des difficultés pour les acteurs du secteur

Les entreprises de l'agroalimentaire demandent des aides pour la valorisation des stocks des invendus à travers notamment un crédit d'impôt et un plan de relance spécifique.

Même un grand groupe comme Danone remet en question sa stratégie. Pour la première fois depuis 2011 il a mis en place un plan de restructuration consistant en la réalisation d'un milliard d'euros d'économies, une rationalisation du portefeuille de produits et la suppression de 2.000 postes. Son dirigeant estime, qu'au-delà du choc de la Covid, le groupe est resté trop longtemps tourné vers une stratégie globale et non locale.

En revanche Nestlé se porte mieux. Sur les neufs premiers mois, sa croissance organique a été de 3,5 %, portée par un fort dynamisme de l'activité au troisième trimestre (+5 %) et par ses activités de café et d'alimentation pour animaux domestiques.