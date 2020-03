Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pernod Ricard : investissement dans le gin au Japon Cercle Finance • 05/03/2020 à 07:45









(CercleFinance.com) - Pernod Ricard annonce la signature d'un accord pour une prise de participation significative dans KI NO BI Kyoto Dry Gin, investissement qui sera principalement consacré à la construction d'une nouvelle distillerie de gin ultra-premium KI NO BI. Produit en petite série, ce gin artisanal est créé à partir de l'assemblage d'un alcool de riz de haute qualité avec des ingrédients issus du terroir japonais tels que le yuzu, le poivre sansho, le gingembre et le thé gyokuro. 'KI NO BI rejoindra dès maintenant le Gin Hub de Pernod Ricard et renforcera ce prestigieux portefeuille de marques internationales telles que Beefeater, Plymouth, Malfy et Monkey 47', précise le géant français des spiritueux.

Valeurs associées PERNOD RICARD Euronext Paris 0.00%