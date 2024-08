Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pernod Ricard: investissement dans Almave information fournie par Cercle Finance • 29/08/2024 à 10:18









(CercleFinance.com) - Pernod Ricard annonce prendre une participation minoritaire dans Almave, marque de spiritueux super premium sans alcool à base d'agave bleu, ajoutant ainsi 'une marque complémentaire et innovante à sa gamme de spiritueux premium à base d'agave'.



Premier spiritueux sans alcool à base d'agave bleu, Almave, distillé à Jalisco (Mexique), a été cofondé par le septuple champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton, l'incubateur de spiritueux mexicain Casa Lumbre et le cabinet de conseil et d'investissement Copper.



'Almave s'inscrit au carrefour de trois grandes tendances de consommation : le goût pour la tequila, l'attrait pour les spiritueux sans alcool et la recherche d'authenticité', explique Pernod Ricard, qui lui apportera la puissance de son réseau mondial de distribution.





