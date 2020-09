Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pernod-Ricard impacté comme prévu par le COVID-19, prudence pour 2020-2021 Reuters • 02/09/2020 à 10:44









(Actualisé avec précisions, cours de Bourse, commentaires d'analystes) PARIS, 2 septembre (Reuters) - Le groupe de vins et spiritueux Pernod Ricard PERP.PA a déclaré mercredi s'attendre à un environnement encore "volatil et incertain" pour son exercice 2020-2021 en raison de l'épidémie due au coronavirus qui a affecté son chiffre d'affaires et ses résultats en 2019-2020. Le groupe a notamment dû passer une dépréciation d'actifs d'un milliard d'euros liées à la crise sanitaire, en particulier sur la marque Absolut. Cela a fait chuter son résultat net annuel de 77% à 329 millions d'euros. Les revenus du groupe sur l'exercice 2019-2020 ont parallèlement reculé de 9,5% à 8,45 milliards d'euros, avec un repli de 36,2% pour le seul quatrième trimestre, clos fin juin, fortement affecté par la crise sanitaire. Le résultat opérationnel courant 2019-2020 a diminué de 13,7% à 2,26 milliards d'euros alors que le groupe avait dit en juillet tabler sur un repli de 15%. Cette performance meilleure que prévu s'explique par un contrôle strict des coûts ainsi que par des ventes aux supermarchés meilleures que prévu aux Etats-Unis et en Europe durant le quatrième trimestre. A la Bourse de Paris, l'action Pernod Ricard PERP.PA gagne 3% à 145,7 euros à 10h20, après un début de séance volatil. "Les résultats annuels de Pernod Ricard sont globalement en ligne avec nos attentes. Le quatrième trimestre (et second semestre) a été très faible, bien que conforme à la prévision donnée par le groupe et aux résultats de Diageo", observent les analystes de Berenberg dans une note. PAS DE PRÉVISIONS POUR L'EXERCICE EN COURS Plusieurs analystes regrettent toutefois l'absence de prévisions chiffrées pour l'exercice 2020-2021. Le PDG Alexandre Ricard s'est contenté d'évoquer un environnement "qui restera volatil et incertain, en particulier en raison du contexte sanitaire et de ses conséquences potentielles sur les moments de convivialité, ainsi qu'un environnement économique difficile". Le groupe attend "un ralentissement durable" pour le Travel Retail, mais une "bonne résilience" du Off-trade aux Etats-Unis et en Europe, ainsi qu'une "reprise progressive" en Chine, en Inde et pour le On-trade dans le monde. "A la lueur d'une faible exposition aux Etats-Unis (18% du chiffre d'affaires) et au online (5%), d'une surexposition à l'Europe (30%), d'une exposition à hauteur de 20% à l'Inde et à l'Amérique latine, nous avons retenu des hypothèses prudentes au titre de 2020-2021", indiquent les analystes de Midcap Partners dans une note. Ils prévoient un chiffre d'affaires annuel de 8,5 milliards d'euros, en hausse de 3%, et un résultat opérationnel courant de 2,3 milliards d'euros. (Blandine Hénault avec Dominique Vidalon, édité par Henri-Pierre André)

Valeurs associées PERNOD RICARD Euronext Paris +2.97%