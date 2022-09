Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pernod Ricard: hausse de moitié du résultat net annuel information fournie par Cercle Finance • 01/09/2022 à 08:00









(CercleFinance.com) - Pernod Ricard publie un résultat net part du groupe de deux milliards d'euros au titre de l'exercice 2021-22, en croissance faciale de 53%, et un ROC (résultat opérationnel courant) en croissance de 25% à 3,02 milliards (+19% en interne).



Le chiffre d'affaires du géant français des spiritueux s'est accru de 21% à 10,7 milliards d'euros, dont une croissance interne de 17%, avec des croissances à deux chiffres dans toutes les régions et catégories, hormis les vins stratégiques (-4%).



Revendiquant aussi une génération de cash record avec un FCF courant de près de 1,93 milliard d'euros, Pernod Ricard proposera un dividende de 4,12 euros par action, soit une augmentation de 32% par rapport à l'exercice précédent.



Pour l'exercice 2022-23, il prévoit une croissance dynamique et diversifiée du chiffre d'affaires, et un programme de rachat d'actions de 500 à 750 millions d'euros sera mis en oeuvre, en ligne avec les priorités définies dans sa politique financière.





