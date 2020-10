Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pernod Ricard : grimpe vers 147E Cercle Finance • 22/10/2020 à 19:02









(CercleFinance.com) - Séquence portes de saloon pour Pernod-Ricard qui rechute de 146 vers 141E les 20 et 21 octobre puis grimpe de +4% vers 147E pour se rapprocher de la résistance des 148E du 9 juin (ouverture) puis 26/27 août: un retracement du zénith estival des 3 et 4 août semble à portée de main, moyennant 2% de hausse supplémentaire.

Valeurs associées PERNOD RICARD Euronext Paris +3.90%