Pernod-Ricard : 'gap' sous 124,3E, retombe sous 122E

(CercleFinance.com) - La tendance baissière n'en finit pas de peser sur le cours et de générer des 'plus bas annuels' en série.

Pernod-Ricard ouvre un 'gap' de rupture sous 124,3E (cassure du récent plancher des 124E) et retombe sous 122E pour la première fois depuis le 18 mars 2020 : le titre n'est plus très loin de retracer son plancher historique de clôture des 120,75E du 17 mars 2020, voir son plus bas 'fixing' des 11E du 16 mars 2020.





Valeurs associées PERNOD RICARD 121,75 EUR Euronext Paris -2,64%