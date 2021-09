Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pernod Ricard : gagne près de 4%, un broker en soutien information fournie par Cercle Finance • 01/09/2021 à 17:41









(CercleFinance.com) - Pernod Ricard gagne près de 4% à Paris, profitant notamment d'une analyse d'Oddo qui maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Pernod Ricard, avec un objectif de cours inchangé de 164 euros - pourtant inférieur au cours actuel. 'Les résultats 2020/21 sont globalement en ligne au niveau opérationnel avec une croissance organique de 9,7% pour le chiffre d'affaires (8 824 ME à +4,5% en publié) et de 18,3% pour le Recurring Operating Profit (2 423 ME dont 28 ME d'impact positif du ' drawback ')', rapporte l'analyste. Le résultat net part du groupe a quadruplé (+297%) à 1,3 milliard d'euros pour 2020-21. Pernod Ricard a par ailleurs annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord pour une prise de participation minoritaire dans la société états-unienne Sovereign Brands, propriétaire d'un portefeuille de marques de vins et spiritueux super premium en forte croissance.

Valeurs associées PERNOD RICARD Euronext Paris +3.71%