Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pernod Ricard: gagne près de 1%, un broker en soutien information fournie par Cercle Finance • 11/02/2022 à 16:59









(CercleFinance.com) - Pernod Ricard gagne près de 1%, soutenu par une analyse de Berenberg qui a renouvelé vendredi sa recommandation d'achat sur le titre, tout en rehaussant significativement son objectif de cours de 214 à 235 euros.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire allemand revient sur la publication semestrielle du groupe de spiritueux, qui l'a vu dépasser les attentes du consensus grâce à la vigueur de ses activité en Europe et aux Etats-Unis.



S'il note que Pernod n'a pas dévoilé de prévisions chiffrées, Berenberg souligne que la société s'attend à une poursuite de sa dynamique de croissance au second semestre, accompagnée d'une amélioration de ses marges.



L'analyste salue également l'annonce par le groupe français d'une augmentation de ses rachats d'actions, qui vont passer à 750 millions d'euros sur l'exercice en cours, contre 250 millions précédemment.





Valeurs associées PERNOD RICARD Euronext Paris +0.68%