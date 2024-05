Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pernod-Ricard : franche cassure du plancher des 139E information fournie par Cercle Finance • 29/05/2024 à 12:55









(CercleFinance.com) - Pernod-Ricard valide une franche cassure du plancher des 139E (des 22 janvier, 17 avril et 28 mai) et devrait tester incessamment les 134E (support du 2 octobre 2020) avant de glisser en direction des 120E, plancher majeur long terme du 15 mars 2020





Valeurs associées PERNOD RICARD Euronext Paris -2.12%