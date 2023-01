Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pernod Ricard : faux franchissement des 196E mais vrai 'M' information fournie par Cercle Finance • 18/01/2023 à 16:59









(CercleFinance.com) - Pernod Ricard plafonne sous 197,6E après un faux franchissement des 196E (résistance du 11/8/2022): va t'on assister à la formation d'un vrai 'M' (double-top) ?

Il s'agit plutôt d'une structure haussière en zigzag qui n'est pas invalidée, mais attention, ce serait le cas sur repli sous 180E, avec un potentiel de repli sur 169E.





Valeurs associées PERNOD RICARD Euronext Paris -2.90%