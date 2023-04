Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pernod Ricard : en repli jusqu'à -4% vers 205,6E information fournie par Cercle Finance • 28/04/2023 à 18:46









(CercleFinance.com) - Plombé par le plongeon de Rémy-Cointreau, Pernod Ricard s'est retrouvé en repli jusqu'à -4% vers 205,6E: le titre a menacé d'enfoncer le support des 207E du 30/03 au 18/04.

En cas de poursuite du repli, le titre retrouvera du soutien vers 197E (support du 13 mars) puis au niveau du 'gap' des 190,8E du 15 février.





