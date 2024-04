Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pernod Ricard: en repli après l'analyse de Deutsche Bank information fournie par Cercle Finance • 04/04/2024 à 17:35









(CercleFinance.com) - Le titre est en repli en fin de journée de près de 1,2% pénalisé par l'analyse de Deutsche Bank.



Deutsche Bank a annoncé jeudi avoir ramené son objectif de cours sur Pernod Ricard de 140 à 135 euros en perspective de la publication, le 25 avril prochain, du chiffre d'affaires de 3ème trimestre du groupe de spiritueux.



L'analyste - qui affiche une recommandation 'conserver' sur le titre - dit prévoir une croissance organique de 2,7%, freinée par les difficultés rencontrées aux Etats-Unis, en Chine et en Russie.



S'il s'attend à que Pernod confirme son objectif d'un chiffre d'affaires globalement stable, hors effets de change et de périmètre, pour l'ensemble de l'exercice, l'intermédiaire prévient que la perspective d'une croissance entre 0% et 5% au niveau du résultat opérationnel courant (ROC) lui semble plus en danger au vu de la détérioration des principaux marchés du groupe.





Valeurs associées PERNOD RICARD Euronext Paris -1.40%