Pernod Ricard : en repli après l'analyse de Credit Suisse

(CercleFinance.com) - Le titre est en repli cet après-midi suite à l'analyse de Credit Suisse. Le bureau d'analyses confirme son conseil neutre sur la valeur avec un objectif inchangé de 172 E. ' Pernod se négocie avec une prime de 3-5% par rapport à Diageo. Nous pensons que cette prime n'est pas justifiée compte tenu de ses perspectives de redressement plus lent de la marge brute ' rajoute le bureau d'analyses. Credit Suisse annonce cependant une légère augmentation de ses estimations. ' Nous prévoyons une hausse du chiffre d'affaires organique de +10,8% au 3ème trimestre 2021 (par rapport au consensus actuel de Visible Alpha +11,4%), Pernod commençant à absorber l'impact initial de Covid (T3 2020 -14,4%) '. L'analyste note une reprise légèrement plus forte en Asie. ' Notre BPA pour les exercices 2021 à 2023 augmente d'environ 1% grâce à l'évolution récente des taux de change. La reprise solide de l'Asie compense la sous-performance des Etats-Unis et de l'Europe. Nous prévoyons une accélération de la croissance en Inde (CSe Q3 +15% v Q2 +2%) ' indique Credit Suisse.

