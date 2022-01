Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pernod Ricard: en nette hausse, un broker relève sa cible information fournie par Cercle Finance • 04/01/2022 à 16:20









(CercleFinance.com) - Pernod Ricard progresse de près de 2,5% à Paris, profitant d'une analyse positive de Jefferies qui a annoncé aujourd'hui relever son objectif de cours sur le titre de 230 à 235 euros, anticipant la publication de 'solides' résultats semestriels.



Dans une note de recherche, le broker américain dit s'attendre à une croissance organique de 15% sur les six premiers mois de l'exercice 2021/2022, pour une marge opérationnelle de 16,9%.



A titre de comparaison, le consensus des analystes vise actuellement une croissance organique de 15,1% pour une marge d'exploitation de 15,5%, fait remarquer l'intermédiaire.



Jefferies - qui affiche une recommandation d'achat sur le titre - explique que les opportunités qui se présentent avec la dynamique favorable au niveau de l'activité devraient se répercuter sur les bénéfices, notamment compte tenu du 'mix' produits dont bénéficie le groupe français de spiritueux.



Pernod Ricard doit publier son chiffre d'affaires et ses résultats du 1er semestre 2021/22 le 10 février prochain.







Valeurs associées PERNOD RICARD Euronext Paris +2.33%