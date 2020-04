Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pernod-Ricard : en baisse, un analyste positif à moyen-terme Cercle Finance • 24/04/2020 à 11:50









(CercleFinance.com) - Le titre Pernod-Ricard recule ce vendredi de -1,7%, alors que l'analyste Credit Suisse a confirmé sa recommandation 'Surperformance', tout en revoyant à la baisse son objectif de cours sur la valeur. La cible du broker passe en effet de 190 à 157 euros. 'Dans la lignée du reste du secteur, Pernod fait face à des vents contraires importants à court terme. Nous abaissons nos estimations de BPA pour les exercices 2020/2021/2022 de 26/29/20%. Cependant, à moyen terme, nous pensons que l'entreprise est bien positionnée pour générer une croissance supérieure, tirée par une forte empreinte géographique à travers l'Asie et une exposition à des catégories avec de fortes barrières à l'entrée', commente Credit Suisse.

Valeurs associées PERNOD RICARD Euronext Paris -2.00%