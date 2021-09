Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pernod Ricard : emprunt obligataire placé avec succès information fournie par Cercle Finance • 29/09/2021 à 09:43









(CercleFinance.com) - Pernod Ricard a annoncé mercredi avoir placé avec succès une émission obligataire de 500 millions d'euros destinée à refinancer une partie de sa dette. Le géant des spiritueux explique que les conditions de marché favorables et la réaction positive des investisseurs lui ont permis de placer ces obligations à un coupon avantageux de 0,125%. Le produit de l'émission doit être affecté au remboursement total d'une souche obligataire d'un montant de 500 millions d'euros devant arriver à échéance en septembre 2023 et portant un intérêt annuel de 1,875%. Les obligations ont été placées auprès d'investisseurs qualifiés. La dette senior de long terme de Pernod Ricard est notée 'Baa1', avec perspective stable, par Moody's et 'BBB+', avec perspective stable, par Standard & Poor's. L'action Pernod était en hausse de 1,3% mercredi matin, dans un indice CAC 40 affichant une progression de l'ordre de 1%.

Valeurs associées PERNOD RICARD Euronext Paris +0.87%