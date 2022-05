Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pernod Ricard: échec devant les 193E information fournie par Cercle Finance • 17/05/2022 à 14:27









(CercleFinance.com) - Pernod Ricard semble échouer devant les 193E du 5 mai, non loin de l'ancien gap ouvert le 29 mars : au-delà, son prochain objectif à la hausse pourrait être un re-test des 202E (ex-plancher de mi-décembre 2021) sous lesquels il a plafonné début avril.





Valeurs associées PERNOD RICARD Euronext Paris -1.05%