Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pernod Ricard : dividende approuvé en AGM Cercle Finance • 30/11/2020 à 07:08









(CercleFinance.com) - Pernod Ricard annonce que toutes les résolutions ont été adoptées lors de son assemblée générale mixte réunie vendredi dernier, et que les actionnaires ont fixé le montant du dividende à 2,66 euros par action au titre de l'exercice 2019-20. Un acompte de 1,18 euro par action ayant été versé le 10 juillet dernier, le solde, soit 1,48 euro par action, sera détaché le 9 décembre (avec une record date au 10 décembre) et mis en paiement le 11 décembre. L'assemblée a aussi renouvelé les mandats d'administrateurs d'Alexandre Ricard, César Giron et Wolfgang Colberg pour quatre ans, et procédé à la nomination, pour quatre ans également, de Virginie Fauvel en qualité d'administratrice.

Valeurs associées PERNOD RICARD Euronext Paris +2.34%