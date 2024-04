Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pernod Ricard: distingué pour l'utilisation de l'IA information fournie par Cercle Finance • 04/04/2024 à 08:55









(CercleFinance.com) - Pernod Ricard indique se classer au premier rang européen et au quatrième rang mondial des sociétés de produits de grande consommation pour l'internalisation des compétences data et l'intelligence artificielle (IA), selon le Data & AI Human Capital Report 2024.



L'étude, réalisée par AlixPartners et Darwin X, porte sur les 65 plus grandes sociétés mondiales du secteur, évaluant la part des effectifs internes dédiés aux métiers des data et de l'IA, à l'aide d'une technologie de collecte et de traitement de données de Darwin X.



Pour la première édition de ce rapport, Pernod Ricard enregistre un score de 54, se classant au quatrième rang mondial derrière Nike, General Mills et Procter & Gamble. Le groupe français de spiritueux a lancé en 2020 un vaste programme Data et AI.





