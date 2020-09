Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pernod Ricard :devient majoritaire dans Vermutería de Galicia Cercle Finance • 29/09/2020 à 17:42









(CercleFinance.com) - Pernod Ricard annonce une prise de participation majoritaire au sein de Vermutería de Galicia qui comprend St. Petroni. Cette marque de vermouth est produite à Padrón, en Galice, dans le nord de l'Espagne. ' En s'ouvrant à une nouvelle catégorie de spiritueux, la filiale espagnole démontre son engagement clair à poursuivre sa croissance sur le segment en forte croissance des apéritifs ' indique le groupe. Guillaume Girard-Reydet, PDG de Pernod Ricard España, déclare : ' St. Petroni nous ouvre de nouvelles perspectives en devenant le premier vermouth du portefeuille de Pernod Ricard España, une catégorie qui contribuera à renforcer notre présence sur le segment des apéritifs '.

