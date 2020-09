Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pernod Ricard : deux nominations aux Etats Unis Cercle Finance • 03/09/2020 à 16:25









(CercleFinance.com) - Pernod Ricard North America a annoncé aujourd'hui deux nominations au sein de son Comité Exécutif. John Barrett est nommé vice-président, directeur commercial, à compter du 14 septembre. Il remplace Julien Hemard, récemment nommé Group Sales Chief Transformation Officer de Pernod Ricard. Vincent Turpin, actuellement directeur / responsable des finances, Pernod Ricard Chivas Brothers, est nommé vice-président - finances de Pernod Ricard Amérique du Nord, à compter du 1er octobre. Il remplace Mauve Croizat, qui a été nommé directeur général de Pernod Ricard Suède et Europe du Nord.

Valeurs associées PERNOD RICARD Euronext Paris +0.31%