Pernod Ricard: des engagements renforcés dans les déchets information fournie par Cercle Finance • 21/04/2022 à 09:50

(CercleFinance.com) - Pernod Ricard a annoncé jeudi qu'il allait renforcer ses engagements en matière de réduction des déchets par le biais d'un partenariat conclu avec la Fondation Ellen MacArthur.



En amont de la Journée de la Terre, qui sera célébrée demain, le groupe de vins et spiritueux s'est associé avec l'organisation à but non lucratif créée par la célèbre navigatrice afin d'oeuvrer en faveur de l'économie circulaire.



Pernod Ricard dit notamment s'engager à réduire les déchets à chaque étape de sa chaîne de valeur, avec l'objectif de transformer 100% de ses emballages et produits promotionnels en produits recyclables, réutilisables ou compostables d'ici 2025.



Le groupe compte par ailleurs tester cinq nouveaux modèles de distribution circulaire d'ici 2030.



Ses marques Absolut, Beefeater et Havana Club seront transportées en vrac et livrées aux bars par conteneurs en verre de 4,5 litres qui, une fois vides, seront renvoyés aux sites du groupe afin d'y être de nouveau remplis.