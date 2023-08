Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Pernod Ricard: des changements dans l'organisation information fournie par Cercle Finance • 31/08/2023 à 07:15

(CercleFinance.com) - Pernod Ricard annonce plusieurs changements structurels dans son organisation, dont la mise en place d'un comité exécutif remplaçant l'actuel bureau exécutif en tant qu'organe permanent de direction du groupe de spiritueux.



Composé de neuf membres, il inclut désormais les nouveaux vice-présidents exécutifs en charge des marques et des marchés, la PDG de Pernod Ricard North America ainsi que la directrice des opérations, et assistera le PDG du groupe dans ses missions.



Pernod Ricard établit aussi une 'executive leadership team', composée de 30 membres, qui regroupe les responsables des fonctions clés de l'entreprise ainsi que les membres du comité exécutif, pour assurer la cohérence et le déploiement de la stratégie de croissance.



Enfin, une organisation simplifiée est adoptée pour mettre en adéquation structures et responsabilités : les entités régionales couvrant les deux zones EMEA/LATAM et Asie sont supprimées et l'ensemble des marchés sont regroupés au sein de 10 'management entities'.