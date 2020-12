Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pernod Ricard : démission d'Esther Berrozpe Galindo Cercle Finance • 23/12/2020 à 17:43









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que Madame Esther Berrozpe Galindo a présenté sa démission de son poste d'administratrice de Pernod Ricard. Elle a été nommée CEO de la société Ontex. Cette décision a été prise pour pouvoir se consacrer pleinement à l'exercice de ses nouvelles fonctions exécutives au sein de la société. ' Le Groupe félicite Madame Esther Berrozpe Galindo pour cette nomination et lui présente tous ses voeux de succès '.

Valeurs associées PERNOD RICARD Euronext Paris +0.16%